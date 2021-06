Moederbedrijf Pearle wint op Damrak na doorgaan overname

Het aandeel GrandVision schoot woensdag omhoog op de Amsterdamse beurs. Het moederbedrijf van optiekketen Pearle wordt na veel juridisch gesteggel toch overgenomen door het Frans-Italiaanse brillenconcern EssilorLuxottica. De Europese beurzen lieten weinig beweging zien in afwachting van het inflatiecijfer van de eurozone over juni. In mei liep de inflatie in het eurogebied al op tot 2 procent. De stijging van het algemene prijspeil ligt daarmee iets boven de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB) van bijna 2 procent.