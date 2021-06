Omwonenden van een Belgisch vleesbedrijf zitten al twee weken in de stank nadat Hilton Foods Belgium in Gent in de nacht van 13 op 14 juni tot de grond toe afbrandde. En de ellende is nog lang niet voorbij, aldus het Gentse stadsbestuur dat verwacht dat de geurhinder nog zeker tien dagen langer aanhoudt.