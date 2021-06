De rechtbank in Den Haag heeft de 33-jarige Yousra L. uit Uithoorn veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging voor terrorisme- en oorlogsmisdrijven. Ze maakte deel uit van de terreurorganisatie IS en verspreidde in 2019 op zeer uitgebreide schaal IS-materiaal via Telegram. De celstraf is twee keer zo hoog als geëist.