Belarus haalt ambassadeur terug uit Brussel na EU-sancties

Belarus heeft zijn permanente vertegenwoordiger in Brussel teruggeroepen voor overleg in reactie op sancties die de Europese Unie heeft ingevoerd tegen het regime van president Aleksandr Loekasjenko. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Minsk ziet de EU-zaakgelastigde ook graag vertrekken uit de hoofdstad. Degenen die verantwoordelijk zijn voor de Europese sancties, die de Belarussische export naar de EU van kunstmest, olie en goederen voor de tabaksindustrie aan banden legt, zijn niet langer welkom in Belarus.