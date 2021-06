De 38-jarige Ralph K. heeft nooit serieuze plannen gehad een aanslag te plegen op een vaccinatielocatie in Den Helder. De appjes die hij in dit verband stuurde, moeten gezien worden als onderdeel van een uit de hand gelopen grap. Dat betoogde K.’s advocaat maandag op een tussentijdse zitting in de strafzaak tegen de man in de rechtbank in Haarlem.