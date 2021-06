Nederland komt „misschien wel het best uit deze economische crisis van de hele westerse wereld”, meent premier Mark Rutte. „Die kans hebben we, het wordt een spannende race, maar we zitten in ieder geval in de kopgroep.” Volgens Rutte staat Nederland er, tegen de achtergrond van de ernstige gevolgen van de coronacrisis, „heel goed voor”, zei hij na afloop van een Eurotop in Brussel.