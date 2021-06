De Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock ligt onder vuur, omdat hij als cruciaal figuur in het coronabeleid een goede vriendin als adviseur heeft aangesteld en volgens Britse media ook een affaire met haar had. De krant The Sun heeft beelden verspreid van de minister die zijn adviseur Gina Coladangelo kust en omhelst, kennelijk op 6 mei in zijn eigen ministerie.