Iran negeert deadline over overeenkomst IAEA-inspecties

Iran heeft aan het begin van vrijdag een deadline genegeerd voor de verlenging van een akkoord over de inspectie van Iraanse nucleaire installaties door het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA). De chef van de atoomwaakhond IAEA, Rafael Mariano Grossi, heeft wekenlang aangedrongen op de verlenging, want de internationale gemeenschap moet volgens hem zicht houden op de Iraanse nucleaire projecten, juist nu mogendheden samen met Iran proberen een atoomakkoord uit 2015 nieuw leven in te blazen.