Toshiba daalt op Japanse beurs na wegstemmen voorzitter

Op de aandelenbeurs in Tokio was vrijdag een hoofdrol weggelegd voor Toshiba. Beleggers reageerden op het nieuws dat een meerderheid van de aandeelhouders tegen de herbenoeming van voorzitter Osamu Nagayama heeft gestemd. De algehele stemming op de Japanse markt was positief in navolging van de hogere slotstanden op Wall Street, die volgden op een akkoord in Washington over een pakket van honderden miljarden dollars aan investeringen in infrastructuur van de Verenigde Staten.