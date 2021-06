De gemeente Veenendaal is bereid 50.000 euro bij te dragen aan de restauratie van een voormalig schuilkerkje uit 1864. Het kerkje, in een doodlopende steeg aan de Zandstraat, is een gemeentelijk monument. Het werd in 1864 in gebruik genomen door een afgescheiden groep waaruit later een christelijke gereformeerde kerk ontstond.