Het is via de geldautomaten van Byecoin weer mogelijk om op sommige plaatsen in Nederland en België digitale munten bitcoin en ethereum te kopen. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) heeft daarvoor een vergunning afgegeven. De bedoeling is dat er binnen een jaar in alle grote steden in Nederland een automaat te vinden is. Byecoin voert daarvoor ondertussen gesprekken met ketens als Primera.