Het aantal meldingen van discriminatie is in 2020 toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. De politie ontving 12 procent meer meldingen en bij ‘antidiscriminatievoorzieningen’, zoals meldpunten en de Nationale Ombudsman, nam het aantal meldingen zelfs toe met een kwart. Dit staat in een rapport over discriminatiecijfers dat is geschreven in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de politie.