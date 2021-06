Fintechbedrijf Adyen koploper in groene AEX

De Amsterdamse AEX-index won donderdag licht terrein onder aanvoering van fintechbedrijf Adyen. Beleggers trokken zich op aan de nieuwe recordstand van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. Daarnaast werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Bank of England. De Britse centrale bank zal waarschijnlijk het monetaire beleid ongewijzigd laten, maar beleggers zijn vooral benieuwd naar wat de beleidsmakers zullen zeggen over de inflatie, die ook in het Verenigd Koninkrijk snel oploopt.