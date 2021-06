Betaaldienst Tikkie heeft al 7 miljoen gebruikers. Sinds de oprichting van de dienst voor betaalverzoeken via WhatsApp, Messenger, sms of per QR-code is zo’n 10 miljard euro via Tikkie betaald. Dat meldde initiatiefnemer ABN AMRO donderdag, precies vijf jaar nadat het eerste Tikkie werd verstuurd.