Vrijspraak voor verdachten brandstichting 5G-zendmast Dronten

De rechtbank in Rotterdam heeft vier mannen vrijgesproken die werden verdacht van betrokkenheid bij het in brand steken van een 5G-zendmast in Dronten. Tegen drie van hen had het Openbaar Ministerie een jaar cel geëist, tegen de vierde tien maanden waarvan een deel voorwaardelijk. Volgens de rechtbank zijn er sterke aanwijzingen dat het viertal rechtstreeks met de brandstichting te maken heeft, maar zijn deze niet genoeg voor een veroordeling.