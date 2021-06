Kennisplatform wil overzicht van hinder eikenprocessierups

Het Kennisplatform Processierups wil meer informatie over de landelijke overlast van de eikenprocessierups. Daarom wordt aan alle gemeenten en aan vrijwilligers gevraagd om voor 1 juli in dertig zomereiken per persoon te tellen of en zo ja hoeveel nesten er in de boom zitten. Als er nesten worden aangetroffen moeten de tellers ook beschrijven hoe groot het nest lijkt te zijn. Gemeenten moeten melden of ze preventief gespoten hebben tegen de rupsen.