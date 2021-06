De overname van optiekconcern GrandVision, het moederbedrijf van onder meer de ketens Pearle en Eye Wish, door het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica staat op losse schroeven. De maker van lenzen en brillen won een arbitragezaak in Zwitserland over vermeende misstanden door het Nederlandse bedrijf. Daardoor mag EssilorLuxottica van de overname afzien, bepaalde het arbitragetribunaal.