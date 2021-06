AEX koerst af op vrijwel vlak begin van handelsdag

De Amsterdamse beurs koerst vrijdag af op een vrijwel vlak begin van de laatste handelsdag van de week. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. De technologiebedrijven zullen waarschijnlijk in de belangstelling staan na de opleving van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. Beleggers lijken ervan overtuigd dat de rente voorlopig niet zal worden verhoogd en richten zich weer op de groeiaandelen in de techsector.