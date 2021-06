Rechtbank behandelt strafzaak moeder Zeeuwse zedenzaak

De rechtbank in Middelburg behandelt donderdag de strafzaak tegen Tanja D. (44) uit Terneuzen, medeverdachte in de geruchtmakende Zeeuwse zedenzaak. Slachtoffers daarin zijn de twee dochters van D. Zij werden vanaf jonge leeftijd jarenlang ernstig misbruikt door D.’s partner Pascal P. uit Aardenburg, die in december vorig jaar is veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging. De rechter legde hem twee jaar cel meer op dan door het Openbaar Ministerie geëist.