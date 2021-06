Metroramp Mexico door fouten in constructie

De metroramp met 26 doden vorige maand in de Mexicaanse hoofdstad Mexico-Stad is te wijten aan constructiefouten. Tijdens het bouwen van het spoor hoog boven de grond is er bijvoorbeeld onvoldoende of slecht gelast en zijn er verschillende soorten beton gemengd, melden Mexicaanse media. Ook ontbraken er bouten in meerdere balken. Zij baseren zich op een onderzoeksrapport in opdracht van de stad. Volgens het Noorse bureau dat het onderzoek uitvoert, gaat het nog niet om de definitieve uitkomst.