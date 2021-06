Het aantal aansluitingen op het snelle mobiele 5G-netwerk ligt eind dit jaar wereldwijd rond de 580 miljoen. Dat voorspelt de Zweedse producent van netwerkapparatuur Ericsson in een jaarlijks rapport. De komende jaren groeit dat aantal echter snel, want in 2026 zijn er naar verwachting al 3,5 miljard 5G-aansluitingen.