Winkels hebben in de coronatijd veelal ingezet op onlineverkoop door bijvoorbeeld een webwinkel te bouwen of met sociale media aan de slag te gaan. Ook nu de coronacrisis ten einde loopt, moeten ze daar op blijven inzetten, stelt branchevereniging INretail. Daar is echter ook geld voor nodig en veel ondernemers zitten door de crisis juist in de schulden.