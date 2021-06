Het belagen van een bekende Britse journalist door antilockdownbetogers heeft in het Verenigd Koninkrijk tot verontwaardiging geleid. De Britse premier Boris Johnson noemde het „schandalig” dat BBC-verslaggever Nicholas Watt is lastiggevallen terwijl hij zijn werk deed. Hij schreef op Twitter dat de media „zonder angst of vooroordelen verslag moeten kunnen doen”.