KLM houdt zich vooralsnog aan afspraken met Staat

KLM houdt zicht vooralsnog aan de afspraken die zijn gemaakt als onderdeel van het coronasteunpakket dat de maatschappij van de overheid kreeg. Zo ligt de maatschappij op koers om tegen 2022 de operationele kosten met zeker 15 procent te hebben teruggebracht. Daar draagt ook het personeel zijn steentje aan bij. Geld dat is ontvangen is ook alleen gebruikt voor KLM-doeleinden en er is geen dividend uitgekeerd, zo komt naar voren uit de eerste rapportage van de bij KLM gestalde staatsagent.