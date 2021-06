Just Eat Takeaway was vrijdag de sterkste daler in de AEX-index in Amsterdam met een verlies van 1,5 procent. Het maaltijdbestelbedrijf verloor een dag eerder ook al 1 procent bij de hoofdfondsen, nadat de aandeelhouders van het Amerikaanse Grubhub instemden met de overname door Just Eat Takeaway. Deze deal heeft een waarde van circa 7,3 miljard dollar, maar doet de beurswaarde van de onderneming vooralsnog geen goed.