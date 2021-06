Prinses Amalia wil geen uitkering als zij eind dit jaar 18 jaar wordt. „Ik vind dat ongemakkelijk zolang ik daar weinig als tegenprestatie tegenover kan stellen en andere studenten het zo moeilijk hebben, zeker in deze onzekere Corona tijd”, schrijft ze in een brief aan demissionair premier Mark Rutte. Ze gaat het inkomen tot aan het eind van haar studie terugstorten.