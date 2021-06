Minister van Financiën Wopke Hoekstra begrijpt de zorgen van CPB-directeur Pieter Hasekamp over cryptomunten zoals de bitcoin. Maar een verbod, zoals Hasekamp voorstelt, biedt volgens Hoekstra geen soelaas. Zo’n digitale munt is namelijk ideaal, dus is het beter er toezicht op te houden, ook in Europees verband, vindt de minister. „Mijn waarneming nu is dat dat effectiever is dan een totaalverbod in Nederland.”