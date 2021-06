Nieuwe complicaties in positie kroongetuige proces Marengo

Er zijn nieuwe complicaties gerezen rond de positie van Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces Marengo. Hij is vrijdag voor het eerst sinds enkele weken aanwezig in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. B. liet de afgelopen zittingen verstek gaan uit onvrede met de bescherming die zijn gezin van justitie krijgt. Vrijdag is hij verplicht aanwezig, omdat de zogenoemde vergismoord op Hakim Changachi en de voorbereidingen voor de moord op het eigenlijke doelwit, Khalid H. dan wordt besproken. B. wordt verdacht van betrokkenheid bij deze zaak.