‘Mbo-scholieren gediscrimineerd in zoektocht naar stage in Utrecht’

Stagediscriminatie binnen het mbo blijkt in Utrecht ook een structureel probleem. Om het probleem inzichtelijk te maken, liet de gemeente Utrecht samen met de mbo-instellingen in de stad onderzoek doen naar discriminatie bij het vinden van een stageplek en tijdens de stage zelf. Hieruit komt naar voren dat met name jonge, mannelijke studenten worden achtergesteld. De onderwijsinstellingen gaan met werkgevers in de regio om tafel om tot gelijke kansen te komen.