De Belgische politie heeft in Belgisch-Limburg een rugzak met jachtmunitie ontdekt in de buurt van waar eerder de auto van de gewapende, voortvluchtige militair Jürgen Conings werd gevonden. Volgens de Vlaamse nieuwszender VRT wijst „alles” erop dat de rugzak van de gezochte man is. Er wordt al weken gespeurd naar de Belgische korporaal met extreemrechtse sympathieën, die virologen en de overheid heeft bedreigd.