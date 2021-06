China noemt sancties VS paranoïde

China beschuldigt de VS ervan te lijden aan „paranoïde zinsbegoocheling”, nadat de Amerikaanse Senaat akkoord was gegaan met enorme investeringen om de economische macht van de volksrepubliek vooral op technologisch gebied terug te dringen. De commissie Buitenlandse Zaken van het parlement in Peking heeft de Amerikaanse plannen inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van China genoemd. Ze werkt aan tegenmaatregelen die donderdag ter stemming kunnen worden gebracht.