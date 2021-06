„Hoe zullen wij nog eens uit deze onrusten en kwellingen geraken?” Ds. A. Geuze noemde dinsdagavond deze kanttekening bij Psalm 4 vers 7 tijdens de bidstond voor de synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) zeer toepasselijk in deze tijd. „Overal is een roep om verademing, een roep om terug te kunnen keren naar de zondige wegen.”