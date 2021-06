Leerkrachten in het basisonderwijs zijn blij met de miljarden euro’s die het kabinet in scholen wil investeren om onderwijsachterstanden weg te werken, maar de meerderheid van hen vreest dat er te weinig leraren zijn om alle extra taken uit te voeren. Die conclusie trekt de Algemene Onderwijsbond (AOb) uit een eigen enquête onder zo’n 700 leraren, ondersteuners en directieleden.