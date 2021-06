Het Europees Parlement stemt in met 5 miljoen euro Europese steun voor KLM-werknemers die hun baan hebben verloren vanwege de coronacrisis. Het geld is bedoeld om ongeveer 1200 ex-werknemers om te scholen of te helpen een bedrijf te beginnen. De subsidie werd door een overgrote meerderheid van het parlement in Straatsburg goedgekeurd.