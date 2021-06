Gemeenten zullen komende jaren ook woningen moeten bouwen in gebieden die nu nog groen zijn. Met bestaande plannen kunnen er voor 2030 honderdduizenden woningen bij komen, maar niet genoeg om af te komen van het woningtekort in Nederland. Voor zeker zo’n 300.000 woningen zullen nog aanvullende bouwlocaties moeten worden gevonden, concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in een nieuw rapport.