Astronautenvoedsel wordt over een paar jaar misschien iets meer haute cuisine. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA laat uitzoeken of het mogelijk is om buiten de aarde vlees te kweken, zodat ontdekkingsreizigers op andere hemellichamen, zoals de maan en Mars, zelf hun eigen voedsel kunnen maken. Dan hoeven er veel minder voorraden vanaf de aarde te worden ingevlogen.