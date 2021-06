Meervoudig moordverdachte Iliass K. (33) wil alsnog verklaringen afleggen in de verschillende liquidatiezaken waarin hij verdachte is. Dat bleek maandagmorgen in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Daar stond eigenlijk het pleidooi van zijn advocaat op het programma. Dat is nu voor onbepaalde tijd uitgesteld.