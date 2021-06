Hamer: onderlinge verschillen kleiner dan partijen doen voorkomen

Informateur Mariëtte Hamer is niet „heel somber” over de kabinetsformatie. Ze ziet „niet zo gek veel verschillen”, hoewel partijen die tegenover de pers soms wel benadrukken, zei ze vrijdag na een derde week van gesprekken. Inhoudelijk zijn veel partijen het eigenlijk best met elkaar eens over bijvoorbeeld het herstelplan voor na de coronacrisis, maar er tekent zich nog geen duidelijke coalitie af. „Er zijn andere belemmeringen, wat partijen van elkaar denken bijvoorbeeld.”