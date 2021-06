Camille van Gestel, een van de twee zakenpartners van de in opspraak geraakte opiniemaker en ondernemer Sywert van Lienden, vindt dat ze duidelijker hadden moeten communiceren over de omstreden mondkapjesdeal met het ministerie van Volksgezondheid, waar ze miljoenen aan hebben verdiend. „Het is ongelofelijk zuur dat het nu allemaal zo naar buiten komt”, zegt hij in een interview in de Leeuwarder Courant.