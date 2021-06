Partijen in de Tweede Kamer komen met een initiatiefwetsvoorstel om homogenezingstherapie bij wet te verbieden. D66, VVD, de Partij van de Arbeid en GroenLinks willen het initiatief nemen nu het demissionaire kabinet heeft laten weten voorlopig geen werk te maken van een verbod. COC Nederland is blij met het voornemen van de vier partijen om LHBTI-genezing te verbieden, laat de belangenorganisatie in een reactie weten.