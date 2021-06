In de Rotterdamse Pauluskerk hebben donderdag 115 daklozen, arbeidsmigranten en mensen zonder verblijfsvergunning een coronavaccinatie gekregen. Er was veel animo, want ’s ochtends stond er meteen een rij. Sommigen bleken huiverig en keken eerst van een afstandje toe hoe anderen het coronavaccin kregen, meldt de woordvoerster van de Pauluskerk.