PvdA-leider Lilianne Ploumen en GroenLinks-voorman Jesse Klaver hebben weinig goede woorden over voor Wopke Hoekstra, de leider van het CDA. Ploumen beticht de christendemocraat van „schijnbewegingen”. „Bij voorbaat weglopen en zeggen dat je partijen te links vindt, past niet bij de tijd waar we nu in zitten”, zegt Klaver.