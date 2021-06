Nikkei klimt door versnelling vaccinatieprogramma in Japan

De aandelenbeurs in Tokio is donderdag licht hoger gesloten. Een versnelling van het vaccinatieprogramma in Japan wakkerde de hoop aan op een sterk herstel van de op twee na grootste economie ter wereld. De Japanse overheid streeft ernaar om het merendeel van de oudere bevolkingsgroep voor eind juli te hebben ingeënt tegen het coronavirus. Vooral de spoorwegbedrijven en autofabrikanten lieten opnieuw stevige winsten zien door optimisme over de heropening van de economie.