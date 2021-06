Tesla leverde woensdag in op Wall Street. De maker van elektrische auto’s verloor in april marktaandeel wereldwijd. Daarmee kwam het aandeel dat de laatste maanden juist flink aan waarde won onder druk te staan. Ook de aanhoudende chiptekorten zorgen voor problemen bij het bedrijf. Bioscoopketen AMC vervolgde zijn opmars van een dag eerder. De belangrijkste graadmeters in New York kwamen nauwelijks in beweging.