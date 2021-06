Het bestemmingennetwerk van KLM in Noord-Amerika is vrijwel terug op het niveau van 2019 van voor de coronapandemie. De capaciteit in stoelen en frequenties ligt nog wel fors lager, aldus de luchtvaartmaatschappij. De reisrestricties van de Verenigde Staten en Canada zijn weliswaar nog steeds aanzienlijk, maar de vaccinatiegraad daar en ook in Europa stijgt, waardoor verdere versoepelingen in zicht komen, zegt KLM.