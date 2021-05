Een 27-jarige Amsterdammer is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zogenoemde vergismoord op Mehmet Kilicsoy in het Gelderse Beuningen in juni vorig jaar. De Amsterdammer is de vijfde verdachte die in deze zaak is gearresteerd. Hij verbleef lange tijd in het buitenland, maar liep zondag tegen de lamp. Het Openbaar Ministerie kondigde vorige week tijdens een rechtszitting al aan dat de aanhouding eraan zat te komen.