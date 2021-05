Er zijn van die mensen die door hun uiterlijk al imponeren. John Charles Ryle is voor mij zo iemand. Ik was een jaar of vijftien toen ik hem van naam leerde kennen. Ds. A. de Waard had afscheid genomen van onze schuurkerk, waarna de tijd van het grote preeklezen aanbrak. Priksleeën, zoals we het oneerbiedig noemden. Ook daarbij moet je jezelf zien te behelpen.