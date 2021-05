RIVM: klimaatbeleid ook goed voor onze gezondheid en veiligheid

Het Nederlandse klimaatbeleid zal de komende jaren niet alleen onze bijdrage aan de opwarming van de aarde verlagen. Het heeft daarnaast ook allerlei positieve effecten op onze gezondheid en veiligheid, schrijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in drie nieuwe rapporten over het onderwerp. De lucht die Nederlanders inademen wordt bijvoorbeeld steeds schoner en daardoor neemt de levensverwachting toe, zo is de aanname.