Vaccinatielocaties wordt gevraagd bij medewerkers opnieuw onder de aandacht te brengen dat bij het inenten van een coronavaccin wordt gecontroleerd of iemand een uitnodigingsbrief heeft gehad. Dat zegt een woordvoerder van GGD GHOR Nederland in een reactie op berichtgeving van de Volkskrant. Die meldt dat jongeren die nog lang niet in aanmerking komen voor een vaccinatie met een trucje blijken voor te dringen.