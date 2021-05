De groep die achter de grootschalige cyberaanval op Amerikaanse overheden en bedrijven van eind vorig jaar zat, heeft opnieuw de aanval geopend op Amerikaanse overheden, denktanks, consultancybureaus en non-gouvernementele organisaties, zegt Microsoft. Via de aanval op beveiligingssoftwarebedrijf SolarWinds, wisten hackers vorig jaar onder meer in te breken in de netwerken bij meerdere ministeries.